حملات تفتيشية على مخابز القاهرة السياحية للتأكد من الالتزام بالأسعار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخابز انتاج الخبز السياحى والأفرنجى للتأكد من الإلتزام بالأسعار والاوزان والمواصفات الفنية التى أقرتها وزارة التموين بعد انخفاض سعر الدقيق والتى راعت تحقيق التوازن بين سعر الدقيق والتكلفة حرصًا على مصلحة المواطنين، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر .



وفى هذا السياق أكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة أن الأجهزة الرقابية تقوم يوميًا بشن ٢٢ حملة رقابية على مختلف أحياء العاصمة، مشيرًا أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير ١٩٢ محضرًا لمخابز سياحية منها ٧٦ محضرًا لعدم وجود ترخيص، و٣٦ محضرًا لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، و٦٣ محضرًا لعدم الإعلان عن السعر، و١٧ محضرًا لعدم وجود فواتير وتم تحريز ٨٥ طن دقيق ٧٢%.



كما أسفرت الحملات الرقابية على الأفران البلدية عن تحرير ٢٧٠ مخالفة لمخابز لعدم الإلتزام بالمواصفات، أو انتاج خبز ناقص الوزن .

783d74ef-a71a-4ab1-9cb4-dc75abda16ac