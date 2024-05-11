أخبار السيارات | سيارات عائلية موديل 2024 تباع بدون زيادات.. بنتلي باتور 2025 كوبيه بسعر 2.1 مليون دولار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سوق السيارات المصري يحتوي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، ومن ضمن تلك السيارات رينو اوسترال، وشيرى 8 تيجو، وساوايست DX5، وجيلي جى اكس ٣ برو ، وتويوتا فورتشنر .

يتوافر بالسوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بفضل ما تمتلكه من مميزات متطورة ، واستقرت أسعار السيارات نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، مما ادي الي تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم فرضها علي السعر الرسمي للسيارة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني بمختلف فئاتها ومن ضمن تلك السيارات شانجان يوني تي موديل 2024 ، وتنتمي شانجان يوني تي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي متوافرة بالسوق المصري بدون أوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار .

أعلنت شركة بنتلي عن سياراتها الجديدة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية ، وتنتمي باتور لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري، وسينتج من سيارة بنتلي باتور كونفرتبل موديل 2025 الرياضية عدد 16 سيارة فقط.

كشفت شركة دونج فينج عن طرازها الجديد دونج فينج MHero 1، حيث تنتمي دونج فينج MHero 1 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.