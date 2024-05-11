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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشرطة تداهم مركز تعليم الضيافة الجوية بالإسكندرية| تفاصيل

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيه – كراسة شروط خالية البيانات معدة للإستخدام – عقد ضمان توظيف خالى البيانات ومعد للإستخدام - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

أجهزة وزارة الداخلية إدارة كيان تعليمى الاسكندرية الأموال العامة الجريمة المنظمة وزارة الداخلية

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