لويس دياز يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

فاز الكولومبي لويس دياز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر أبريل في النادي، متفوقا على الثنائي أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو الذين احتلا المركز الثاني والثالث على التوالي.



وتفوق لويس دياز في التصويت الذي أجراه موقع ليفربول الرسمي، حيث قال لويس دياز بعد تسلمه جائزة لاعب الشهر في تصريحات لموقع ناديه: "شكرًا جزيلًا لكم، أنا سعيد جدًا وممتن لحصولي على هذه الجائزة، وهي ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا كلاعبين، أنا سعيد بدعم جميع المشجعين، الذين يعلمون أنهم كانوا معي منذ لحظة وصولي حتى النهاية".



وقال اللاعب الكولومبي: "أنا أساهم في الفريق، كما أردت دائمًا أن أفعل، من خلال تسجيل الأهداف، والتمريرات الحاسمة، واللعب بشكل جيد، الفريق يأتي أولًا قبل الفرد".

وخاض لويس دياز 8 مباريات في شهر أبريل مع ليفربول في جميع المسابقات بواقع 6 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في الدوري الأوروبي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا في شهر أبريل في شباك مانشستر يونايتد بالبريميرليج، وصنع هدفين أمام شيفيلد يونايتد ووست هام