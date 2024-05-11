كاد أن يدهس شخصين.. معلومات هامة عن سائق الإسماعيلية المثير للجدل

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بفيديوهات توثق قيام شخص بحركات استعراضية في سيارة، معرضاً حياة المارة والسائقين للخطر.. فمن هو؟

سائق الإسماعيلية المتهور

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عن الحادثة، قائلة إنه تم ضبط صاحب الواقعة بعد شكوى المواطنين في الإسماعيلية وانتشار الفيديوهات التي تثبت أداءه لحركات استعراضية بسيارة وسيره برعونة في أحد الطرق السريعة.

وحسب بيان الوزارة، تبين أن الشاب مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ولا يحمل رخصة قيادة، واتضح أن السيارة لشقيقه.فيما اعترف الشاب بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق 'أعلى نسبة مشاهدة' على مواقع التواصل.

فيديو سائق الإسماعيلية

يذكر أن الشاب كان ظهر في مقاطع الفيديو وهو يقود السيارة بتهور وسرعة عالية في شوارع الإسماعيلية وطرق سريعة، إضافة إلى قيامه بحركات استعراضية وإخراج قدميه من النافذة، فيما كاد يدهس اثنين من المارة.

عقوبة القيادة برعونة

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.