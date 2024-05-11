ضبط أفران عيش تبيع بثمن مرتفع..غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب بسعر الخبز

تعتبر جريمة التلاعب فى أسعار الخبز من الجرائم التى يعاقب عليها قانون حماية المنافسين ، إلا أن هناك عدد من أصحاب المخابز من معدومى الضمير يخالفون قانون حماية المنافسين ، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق ليصل إلى 16 ألف جنيه للطن لكى يصبح سعر الرغيف 80 جراما بـ1.50 جنيه، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية لضبط أصحاب المخابز المتلاعبين فى أسعار الخبز ، أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 20 طن دقيق “أبيض، بلدى مدعم”.

قام أصحاب المخابز بالبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

ونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وأرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، إلى جلسة قادمة.