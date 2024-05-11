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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضبط أفران عيش تبيع بثمن مرتفع..غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب بسعر الخبز

الخبز
الخبز

تعتبر جريمة التلاعب فى أسعار الخبز من الجرائم التى يعاقب عليها قانون حماية المنافسين ، إلا أن هناك عدد من أصحاب المخابز من معدومى الضمير يخالفون قانون حماية المنافسين ، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق ليصل إلى 16 ألف جنيه للطن لكى يصبح سعر الرغيف 80 جراما بـ1.50 جنيه، والرغيف 25 جراما بـ50 قرشا، وسعر رغيف الفينو جنيه واحد.

وفى إطار جهود وزارة الداخلية لضبط أصحاب المخابز المتلاعبين فى أسعار الخبز ، أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 20 طن دقيق “أبيض، بلدى مدعم”.

قام أصحاب المخابز بالبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الخبز طبقا لما نص عليه قانون حماية المنافسين.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

ونصت المادة  22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

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20 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة للتسعيرة

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ضبط 24 طن دقيق في حملات على المخابز المخالفة

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تموين المنيا: ضبط 167 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق

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28 طن دقيق .. الداخلية تواصل الحملات على المخابز المخالفة

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تموين الإسكندرية: تحرير 13 محضرا خلال حملة على المخابز بإدارة شرق

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متحدث الوزراء : تلقينا 2679 شكوى عن المخابز.. والتموين تتحرك فورًا لحلها

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تموين منيا القمح يشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز

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32 طن دقيق.. الداخلية تداهم المخابز المتلاعبة بالأسعار

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لضبط الأسعار .. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية موسعة على المخابز السياحية

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تموين الأقصر: ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه من المخابز البلدية

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لضبط المخالفين.. الأمن يواصل حملاته على المخابز بالمحافظات

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حملة تموينية مكثفة على المخابز والمحال التجارية بحدائق الأهرام

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الشرطة تشن حملات مكبرة على المخابز لضبط المتلاعبين في الأسعار

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محافظ قنا: لن نسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين

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تموين الجيزة: المواطن لمس خفض الأسعار وعقوبات رادعة على المخابز غير الملتزمة

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تموين البحر الأحمر تشن حملات على المخابز وتضبط عددًا من المخالفات

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وأرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، إلى جلسة قادمة.

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