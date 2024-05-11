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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على لاعبة المشروع القومي بعد إجرائها عملية جراحية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفياً بلاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للمصارعة والمنتخب المصري شيماء عاطف، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها لجراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية.

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يأتي ذلك، في إطار قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة استكمالًا لملف الرعاية الطبية المقدم من الوزارة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.


ومن المقرر أن يجري ثنائي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي “سعيد إبراهيم الجحش لاعب المصارعة، وسارة أحمد فوزي لاعبة الجودو“ أيضًا عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.


ويتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لكافة الرياضيين، والعودة سريعًا إلي ممارسة ألعابهم.

 

أشرف صبحي

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