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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آخر فرصة غدا.. المزايدة على لوحة سيارة «م هـ م - 2» تصل لـ12 مليون جنيه

صدى البلد

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن أن غدا الأحد، هو آخر موعد لانتهاء المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل الرقم “م هـ م 2”.

ووصل سعر اللوحة المميزة فى المزايدة حتى الآن لـ12 مليون و242 ألف جنيه.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور، لجميع المواطنين، الدخول في مزاد؛ للحصول على لوحات السيارات المميزة.

خطوات المزايدة على لوحات السيارات المميزة

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 

- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

- في حالة الفوز باللوحة؛ يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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