«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

تفاعل عدد من أولياء الأمور، عبر الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد على “فيس بوك”، مع الخبر الذي نشره موقع "صدى البلد"، بشأن ورود شكاوى إلى ائتلاف أولياء أمور مصر، بشأن توزيع أسئلة الترم الأول بدل الثاني في امتحان الصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم السبت 11 مايو 2024.

نفس امتحان الترم الأول

وعلَّق محمود البلتاجي: “الامتحان مكرر.. نفس امتحان الترم الأول.. بنفس الأسئلة دون تغيير”.

وقالت فريدة حسن: “ده مش كام سؤال بس.. لأ ده نفس الامتحان بتاع الترم الأول”.

وكتبت أميرة عفيفي: “المشكلة مش إن الأسئلة من الترم الأول.. المشكلة إنها نفس ورقة امتحان الترم الأول.. وعشان يغطوا على كده؛ سحبوا ورق الأسئلة من الولاد قبل ورق الإجابة”.

وعلقت أماني ممدوح: "فعلا نفس ورقة الترم الأول.. ولما الولاد قالوا إن ده امتحان الترم الأول؛ قالولهم حلوا وأنتم ساكتين.. أنتم أصلا مش مذاكرين".

وأوضحت فداء عوكل: “الخطأ من الإدارة اللي سلمت رُزَم الورق، وطبعت.. مش المدرسة، واحنا و3 مدارس نفس الخطأ.. العيب على الإدارة اللي بتطبع وتسلم”.

وأكدت علياء محمد: “دي نفس الورقة.. ومعدلين التاريخ بخط الإيد”.

وكتبت رانيا محمود: “هو نفس الامتحان بالظبط.. بنفس ترتيب الأسئلة.. بكلمة ميدترم في أول الامتحان فوق.. نفس نسخة الامتحان اتصورت تاني واتوزعت على الولاد النهاردة”.

ائتلاف أولياء أمور مصر يرصد الشكاوى

تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة، الذين امتحنوا في مدرسة نهضة مصر، اليوم.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها: أكدت الشكاوى التي تلقيناها اليوم أن الطلاب فوجئوا بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من منهج الترم الأول وليس الترم الثاني، وبعد الامتحان المدرسة جمعت الأوراق من الطلاب، وقدمت اعتذارا لهم، وتعهدت بأن يتم مراعاة هذا الخطأ في أثناء التصحيح.

وحصل موقع “صدى البلد”، على صور، تثبت تطابق امتحان اللغة الإنجليزية الذي تم توزيعه اليوم في لجان امتحان الصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر بالقاهرة الجديدة، مع امتحان الترم الأول دون أي تغيير في الأسئلة، كالتالي.

الامتحان المثير للجدل