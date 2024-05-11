عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

الامتحان المثير للجدل
الامتحان المثير للجدل

تفاعل عدد من أولياء الأمور، عبر الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد على “فيس بوك”، مع الخبر الذي نشره موقع "صدى البلد"، بشأن ورود شكاوى إلى ائتلاف أولياء أمور مصر، بشأن توزيع أسئلة الترم الأول بدل الثاني في امتحان الصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر، بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم السبت 11 مايو 2024.

نفس امتحان الترم الأول

وعلَّق محمود البلتاجي: “الامتحان مكرر.. نفس امتحان الترم الأول.. بنفس الأسئلة دون تغيير”.

وقالت فريدة حسن: “ده مش كام سؤال بس.. لأ ده نفس الامتحان بتاع الترم الأول”.

وكتبت أميرة عفيفي: “المشكلة مش إن الأسئلة من الترم الأول.. المشكلة إنها نفس ورقة امتحان الترم الأول.. وعشان يغطوا على كده؛ سحبوا ورق الأسئلة من الولاد قبل ورق الإجابة”.

وعلقت أماني ممدوح: "فعلا نفس ورقة الترم الأول.. ولما الولاد قالوا إن ده امتحان الترم الأول؛ قالولهم حلوا وأنتم ساكتين.. أنتم أصلا مش مذاكرين".

وأوضحت فداء عوكل: “الخطأ من الإدارة اللي سلمت رُزَم الورق، وطبعت.. مش المدرسة، واحنا و3 مدارس نفس الخطأ.. العيب على الإدارة اللي بتطبع وتسلم”.

وأكدت علياء محمد: “دي نفس الورقة.. ومعدلين التاريخ بخط الإيد”.

وكتبت رانيا محمود: “هو نفس الامتحان بالظبط.. بنفس ترتيب الأسئلة.. بكلمة ميدترم في أول الامتحان فوق.. نفس نسخة الامتحان اتصورت تاني واتوزعت على الولاد النهاردة”.

ائتلاف أولياء أمور مصر لمراقبي امتحانات الترم الثاني : "ماتوتروش ولادنا"

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تطالب التعليم بتأهيل المدارس والمعلمين لتدريس التكنولوجيا

ائتلاف أولياء أمور مصر يرصد الشكاوى 

تلقى ائتلاف أولياء أمور مصر، شكاوى من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة، الذين امتحنوا في مدرسة نهضة مصر، اليوم.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها: أكدت الشكاوى التي تلقيناها اليوم أن الطلاب فوجئوا بأن امتحان اللغة الإنجليزية كان من منهج الترم الأول وليس الترم الثاني، وبعد الامتحان المدرسة جمعت الأوراق من الطلاب، وقدمت اعتذارا لهم، وتعهدت  بأن يتم مراعاة هذا الخطأ في أثناء التصحيح.

وحصل موقع “صدى البلد”، على صور، تثبت تطابق امتحان اللغة الإنجليزية الذي تم توزيعه اليوم في لجان امتحان الصف الأول الإعدادي في مدرسة نهضة مصر بالقاهرة الجديدة، مع امتحان الترم الأول دون أي تغيير في الأسئلة، كالتالي.

الامتحان المثير للجدل
الامتحان المثير للجدل
الامتحان المثير للجدل
الامتحان المثير للجدل
امتحان الترم الاول الاول الاعدادي نهضة مصر القاهرة الجديدة أولياء الأمور ائتلاف اولياء امور مصر امتحان الصف الأول الإعدادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ائتلاف أولياء أمور مصر لمراقبي امتحانات الترم الثاني : "ماتوتروش ولادنا"

مؤسس إئتلاف أولياء أمور مصر تقدم نصائح مهمة استعدادا لامتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

كم عدد الأشهر الحرم .. محظور فيها القتال لهذا السبب

عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

المزاج غالى .. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي بدون تصريح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-