ذهاب نهائي الكونفدرالية.. نجم الزمالك السابق يثير قلق الجماهير

وجه أسامة حسن، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل مواجهتي نهضة بركان المغربي، في نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ربنا ينصركم يا رب.. توقعاتكم إيه؟.. أنا قلقان جدا جدا”.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان

من المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب، في العاشرة من مساء غد الأحد، 12 مايو 2024.

فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو 2024.