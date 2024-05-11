خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الجزر .

مؤكدة أن الجزر غني بالفيتامينات، فمن حيث المكونات الغذائية التقليدية يشكل الجزر مصدرًا لكل من:

البوتاسيوم: هو معدن يسهم في الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك في قوة العظام.



فيتامينات من المجموعة ب: ضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وتساعد على منع العيوب الخلقية في الجهاز العصبي لدى الجنين وتقليل مستويات الهوموسيستئين (Homocysteine) في الدم ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.



بيتا كاروتين: يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويستخدم كمادة أساسية لإنتاج فيتامين أ الضروري للرؤية وللحفاظ على الجهاز المناعي، وللنمو السليم، وللحفاظ على صحة الجلد.



فيتامين ج: هو مضاد فعال للأكسدة يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان، وربما إعتام عدسة العين ومضاعفات مرض السكري.



فيتامين ك: ضروري لعلاج تخثر الدم ويساهم في تقوية العظام.



فيتامين هـ: مضاد قوي للأكسدة ويساعد على منع أمراض القلب وعملية الشيخوخة، وعمل الجهاز المناعي السليم، والوقاية من السرطان وصحة الجلد.



الألياف الغذائية: تساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتبطئ من امتصاص المواد من الطعام، مثل: السكر، والكوليسترول.