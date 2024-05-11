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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

الجزر
الجزر

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الجزر .

مؤكدة أن الجزر  غني بالفيتامينات، فمن حيث المكونات الغذائية التقليدية يشكل الجزر مصدرًا لكل من:

البوتاسيوم: هو معدن يسهم في الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك في قوة العظام.


فيتامينات من المجموعة ب: ضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وتساعد على منع العيوب الخلقية في الجهاز العصبي لدى الجنين وتقليل مستويات الهوموسيستئين (Homocysteine) في الدم ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.


بيتا كاروتين: يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ويستخدم كمادة أساسية لإنتاج فيتامين أ الضروري للرؤية وللحفاظ على الجهاز المناعي، وللنمو السليم، وللحفاظ على صحة الجلد.


فيتامين ج: هو مضاد فعال للأكسدة يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان، وربما إعتام عدسة العين ومضاعفات مرض السكري.


فيتامين ك: ضروري لعلاج تخثر الدم ويساهم في تقوية العظام.


فيتامين هـ: مضاد قوي للأكسدة ويساعد على منع أمراض القلب وعملية الشيخوخة، وعمل الجهاز المناعي السليم، والوقاية من السرطان وصحة الجلد.


الألياف الغذائية: تساهم في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتبطئ من امتصاص المواد من الطعام، مثل: السكر، والكوليسترول.

الإصابة بأمراض القلب الجهاز العصبي الوقاية من السرطان أمراض القلب والسكتة الدماغية تناول الجزر

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