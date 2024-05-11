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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابات تضرب مانشستر يونايتد.. والمدرب يعلق على تشكيل مباراة آرسنال

مدرب مانشستر يونايتد
مدرب مانشستر يونايتد

قال الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إنه لن يغامر بسلامة وجاهزية لاعبيه، بعدما ضربت الإصابات صفوف فريقه قبل مواجهة، الأحد، أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مانشستر يونايتد يمر بكثير من الصعوبات في طريقه للمنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، وكذلك تجنب تحقيق أسوأ مركز للفريق في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يعود كل من برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد وسكوت ماكتومناي للفريق في مواجهة آرسنال الذي يسعى للتتويج باللقب، وذلك رغم عدم توافر كثير من اللاعبين الآخرين.

ويبرز اسم ليساندرو مارتينيز من بين الغائبين، في الوقت الذي طلب في المدافع الأرجنتيني من تن هاغ المشاركة في مباراة الأحد، لكن الأخير أكد أنه لن يكون متعجلاً في قرار عودة المدافع الأرجنتيني، حتى في ظل وجود غيابات في خط دفاع الفريق.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: «إنه يرغب في اللعب بقوة، الفريق يفتقده، وهو يرغب في اللعب».

وأضاف: «لكنه تعرض لـ3 إصابات خلال الموسم، والآن اقترب من العودة، وهو في المراحل النهائية من عملية الشفاء، ويمكنه العودة إلى التدريبات والمباريات كذلك».

وتابع تن هاغ: «لن أغامر بأي لاعب، الأمر يتعلق بهم وبمستقبلهم، هذا هو الأهم، الأمر يتعلق كذلك بمسيرتهم، يجب أن أكون مسؤولاً عن ذلك». 

يونايتد

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