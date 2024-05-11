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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل تضامن النواب يشارك بمؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني بكينيا .. صور

أحمد فتحي بمؤتمر
أحمد فتحي بمؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني 2024 تحت عنوان "التحالفات المؤثرة"، والذي انطلق اليوم في مقر الأمم المتحدة الكائن في نيروبي بكينيا.

وأوضح فتحي، خلال تصريحات صحفية، أنه قابل في مؤتمر المجتمع المدني للأمم المتحدة العديد من منظمات المجتمع المدني، وناقش معهم كيفية تعزيز سبل التعاون في البرامج المختلفة لمؤسسة شباب القادة في دعم النشء والشباب والمرأة، كما أنه شارك في العديد من ورش العمل والجلسات في مختلف مجالات العمل المجتمعي.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي من ضمن امتيازات منح مؤسسة شباب القادة الصفة الاستشارية من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة Ecosoc، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يشارك فيه أكثر من 2500 ممثل عن المجتمع المدني في العالم إضافة لمنظمات دولية وبعثات دولية.

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مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني 2024 التحالفات المؤثرة نيروبي كينيا ورش العمل

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