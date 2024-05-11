الحرازين: منح الأمم المتحدة العضوية الكاملة لفلسطين رد قوي على اعتراض أمريكا

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسة بجامعة القدس ، إن منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة إيجابية من الأمم المتحدة خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الاعتراض على القرار.

وتابع الحرازين ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن القرار فيه انتصار كبير سواء على الصعيد المعنوي او الاجرائي ، لافتا أن الأمم المتحدة عندما اعترفت بدولة إسرائيل اشترطت عليها الاعتراف بدولة فلسطين العربية.

وأكمل جهاد الحرازين : أن الاعتراف بدولة فلسطين يعطيها حق الاعتراض على أي قرار وحق المشاركة وحق تقديم الاقتراحات.