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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحرازين: منح الأمم المتحدة العضوية الكاملة لفلسطين رد قوي على اعتراض أمريكا

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسة بجامعة القدس ، إن منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين خطوة إيجابية من الأمم المتحدة خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الاعتراض على القرار.

وتابع الحرازين ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن القرار فيه انتصار كبير سواء على الصعيد المعنوي او الاجرائي ، لافتا أن الأمم المتحدة عندما اعترفت بدولة إسرائيل اشترطت عليها الاعتراف بدولة فلسطين العربية.

وأكمل جهاد الحرازين : أن الاعتراف بدولة فلسطين يعطيها حق الاعتراض على أي قرار وحق المشاركة وحق تقديم الاقتراحات.

الأمم المتحدة برنامج الحياة اليوم دولة فلسطين جهاد حرازين توك شو

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