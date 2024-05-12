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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور أثارت الجدل لـ«ريا أبي راشد» عبر إنستجرام|شاهد

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

يصادف اليوم الـ12 من مايو عيد ميلاد الإعلامية ريهام أبي راشد، والتي أتمت عامها الـ 47.

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وتحرص ريا أبي راشد، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

كما تفضل ريا أبي راشد، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف جمالها وأناقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريا أبي راشد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال أنوثتها. 

كما تختار ريا أبي راشد، الوان الشعر البنية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها. 

وإليكم صور ريا أبي راشد 

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