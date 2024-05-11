برلماني: التصويت لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة اعتراف دولي بها

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن التصويت لفلسطين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة تكليل لجهود مصر المتواصلة دوليا وعالميا لنصرة الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

لفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، تكليل للجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية من جهة، وتأكيد لنجاح جهود مصر وتحركاتها من جهة ثانية لتعزيز الحقوق الفلسطينية.

واصل عضو مجلس النواب، أن التصويت الأممي يؤكد خسارة دولة الاحتلال منصة الأمم المتحدة، وتكاتف العالم لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس انتصارا لفلسطين وحدها، بل انتصارا للدبلوماسية المصرية والعربية دوليا لأنها من دفعت بمشروع القرار للتصويت عليه.

وجدد نائب الاسكندرية، دعمه ومساندته للجهود المصرية منذ بداية الأزمة، بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي وحتى اللحظة في رفض العدوان والتهجير والعمل على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن قرار الأمم المتحدة خطوة حقيقية وضخمة لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيد حقوقه، ورفض تام للهمجية الاسرائيلية.