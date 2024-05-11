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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

حذرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك، الطلاب وأولياء أمورهم، من أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً للطلاب والملاحظين أثناء أداء الامتحانات لجميع المراحل.

تعتبر هذه جريمة تؤدى إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطالب ورسوبه في العام كاملا.

كما شددت محافظة الجيزة، على أن تكون الإجابات تكون بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة مع عدم كتابة أية معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كي لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

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