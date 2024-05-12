علي الدين هلال: مصر حملت إسرائيل مسؤولية التدهور الأمني والعسكري في رفح

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن مصر اليوم، أفصحت عما حذرت منه سرا على مدى أيام وأسابيع، ونقلت إلى الرأي العام الذي لم يكن الجميع على دراية به، بشأن الموقف المصري.

ونوه هلال خلال لقاءه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي بأن بعض الجهات استغلت هذا الأمر في نشر الشائعات، ولعبت إسرائيل دورا كبيرا بعدما أخرجت شائعات بشأن التنسيق مع مصر على لسان متحدثين منهم.

تحملت الكثير







وأضاف علي الدين هلال أن مصر حملت إسرائيل مسؤولية التدهور الأمني والعسكري الذي يحدث في رفح، كما حذرت من استمرار هذا الوضع بما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وتابع الهلال أن مصر تحملت الكثير، فهي تلعب دور الوسيط، وهذا الدور صعب، لانه يحاول تجميع طرفين مصالحهم متناقصة، ولا يثق اي منهم في الآخر، وبالتالي على الوسيط أن يخرج بصياغات قانونية وسياسية تتحول لصياغات عملية لبناء ثقة أكبر.



وواصل هلال أن الوسيط قد يستمع الى كذب ويرى مواقف مغايرة، ويحاول البحث عن مخارج ، لعدم التحول إلى طرف من أطراف النزاع.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى احتمالية تهديد الأمن القومي المصري، وأنه إذا حدث ذلك فإن كل الاحتمالات مفتوحة بما فيهم تعليق اتفاقية السلام.