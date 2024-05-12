التصريح بدفن جثمان شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة الشاب يوسف العدلى، إثر حادث تصادم بسيارته على طريق شبرا بنها الحر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين وفاة شاب يدعي يوسف العدلى، مقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومن أشهر مربي النعام وأصغر مستثمر.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرادق عزاء كبير قام فيه اهلية المتوفي واصدقائه بنعيه ورثائه باصدق الكلمات ووصفوه بالصاحب الجدع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.