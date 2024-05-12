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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي عياش يحيي حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان موازين .. تفاصيل

رامى عياش
رامى عياش

يحيى المطرب رامى عياش حفلا غنائيا يوم 28 يونيو المقبل ضمن فعاليات مهرجان موازين والذى ينطلق فى الفترة من 21 الى 29 يونيو المقبل. 

ويقدم رامى عياش مجموعة من الأغانى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب جمهوره وتعلق بها. 

ويطل رامي عياش على جمهوره العربي في العاصمة الفرنسية بحفل اوركسترالي ضخم بمشاركة اوركسترا مزيكا، على مسرح كازينو دي باريس العريق في قلب عاصمة النور باريس.

وتقود أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في أوروبا، حفل رامي عياش المنتظر في باريس مع اوركسترا مزيكا، وذلك للمرة الثانية التي يجتمع فيها الطرفين في فرنسا، بعد عام بالتمام عن أولى حفلات عياش الأوركسترالية في أوروبا خلال مايو الماضي، والتي قدم خلالها أكثر من 15 أغنية من أشهر أعماله بتوزيع اوركسترالي لأول مرة.

ويعقب حفل رامي عياش النجاح الجماهيري لسلسة حفلات أوركسترا مزيكا الموسيقية في باريس، منها حفل ليالي الشرق، التي أعادت خلالها إحياء كلاسيكيات الموسيقى الشرقية والمغاربية بسكل أوركسترالي، وحفل الديفاز، الذي شهد تقديم توليفة من أشهر أغنيات أساطير الطرب النساء بالعالم العربي فيروز وكوكب الشرق ووردة.

وقالت المايسترو أمل القرمازي إن اختيار رامي عياش جاء لعدة أسباب أهمها صوته القوي وأدائه الفنائي اللايف في الحفلات الذي يضاهي قوة أدائه في الاستوديو، بجانب صفاته الإنسانية المميزة واحترامه وتقديره للعمل وإيمانه بالفكرة التي طرحناها عليه، مضيفة أن الحفل سيشهد العرض الأول لأغنيات "حبيتك أنا" و"اشتقتلك" و"جبران"، التي تبرز الأداء الأوبرالي لعياش.

وتمتد رحلة اوركسترا مزيكا الموسيقية لقرابة ست سنوات، وتعد أول أوركسترا عربية في أوروبا وتعيد إحياء الموسيقى العربية بمعايير عالمية واستقطاب الجماهير العربية والأوروبية على حد سواء، ووضع حجر أساسها شادي حاكمة، الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء، والمايسترو أمل القرمازي، وهي عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون، كما تعمل مستشارة أولى لعدة جامعات أمريكية ولمؤسسة الفيلهارموني في باريس.

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