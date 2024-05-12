هآرتس: إسرائيل لن تنسحب من مفاوضات الرهائن رغم الخلافات مع حماس



كشف مسؤولون إسرائيليون لصحيفة هآرتس العبرية أن مفاوضات إعادة المختطفين لم تتوقف رغم الخلافات مع حماس وفرصة جسر الفجوات منخفضة.



وعلى الرغم من الخلافات العميقة في الرأي مع حماس، أكد المسؤولون الإسرائيليون خلال أن المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن لم تتوقف.



وأبلغت إسرائيل، الوسطاء تحفظاتها على الاقتراح الذي وافقت عليه حماس.



وتريد حكومة نتنياهو أن تخفف حماس مطالبها، لكن القادة السياسيين يرون أن هناك فرصة ضئيلة للتوصل إلى تسوية.



وذكر مسؤول في الكابينت لهآرتس: الوزراء أعربوا عن دعمهم لاستمرار تفويض الوفد الإسرائيلي في حال استئناف المناقشات.