عمرو دياب يحيي حفلا في دبي 18 يونيو المقبل

يحيى الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا فى دبى يوم 18 يونيو المقبل، وذلك وسط حضور جماهيرى كبير كعادة حفلات الهضبة.

التقى الهضبة عمرو دياب بالفنانة شيرين رضا أمس في حفل زفاف لرجل أعمال مصري فى الجونة ، وبالرغم من انفصالهما منذ سنوات لكن ظهر عليهما علامات الانسجام والتقطا العديد من الصور.

وعلى صعيد آخر ، يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نجاح حفله في أغسطس الماضي 2023 بـ لبنان.

ومن المقرر أن يقام حفل عمرو دياب، في بيروت يوم 15 من شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا لما نشره الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وسبق وأن أعرب الفنان عمرو دياب عن سعادته بإحيائه حفلًا غنائيا في دولة لبنان بعد غياب 12 عامًا، وذلك في تصريحات تلفزيونية، وقال: أنا اللي غلطان أني مابجيش، وحشتوني جدا جدا من زمان.

وتسبب حفل عمرو دياب في إغلاق أهم شوارع بيروت، وذلك بسبب الاستعدادات الأمنية المشددة منذ صباح أمس لتأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، الأمر الذي أدى لتكدس مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت.

طرح عمرو دياب، مؤخرًا أغنيات ألبومه الجديد مكانك، وعددها 12 أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.