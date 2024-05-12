ايمان تصرخ: رفضت ابيع جزء من جسمي عشان يشتري توك توك طلقني غيابي

قضت محكمة الاسرة بالكيت كات بنفقة 3 آلاف جنيه لربة منزل وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافها تطليق زوجها غيابيا لها عقابا لها على رفضها الاستجابه لطلبه ببيع "كليتها" لشراء توك توك حيث كان يصر على بيع جزء من جسدها مدعيا انه سيتمكن من الحصول على مبلغ مالي ضخم يحسن حياته ودخله.

في دعوى أقامتها الدكتورة نهى الجندي المحامية وكيلة عن "ايمان"- اسم مستعار- روت الزوجة تفاصيل طلب زوجها الغريب منها بالاستغناء عن عضو من اعضاء جسدها حتى يستطيع ان يحقق الثراء وشراء ما يرغب فيه حيث قالت انها تزوجت منذ 10 سنوات وزوجها كان يعمل سائقا وانجبا خلال سنين زواجهما 3 أطفال.

واضافت انه خلال الفترة الاخيرة كان يرفض زوجها الانفاق على ابنائه وتلبية متطلبات المنزل وبدأ في التحدث كثيرا عن تجارة الاعضاء البشرية وما تحققه من مكاسب ضخمة وان الشخص يمكن ان يعيش بـ"كلية واحدة" بدلا من كليتين وكانت تندهش من طريقة حديثه وسبب اخبارها بتلك الاشياء عن تجارة الاعضاء البشرية حتى فاجئها بطلبه ان تبيع "كليتها" حتى يحصلا على مبلغ ضخم يمكنه من شراء توك توك يعمل به ويحسن دخله.

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

استطردت “ايمان” قائلة:"استغربت في البداية وافتكرته بيهزر بس لقيت مصمم وبيتكلم جد ولما قلت ليه طيب ما تبيع انت كليتك قالي لأ أنا راجل وبشتغل انتي قاعدة في البيت مش هتحتاجيها في حاجة وكان كل شوية يحاول يقنعني بالفكرة المجنونة دي".

وقالت ايضا خلال دعواها انها اكتشفت محادثة له مع سيدة يعرض عليها الزواج فعلمت انه يرغب في بيع جزء من جسدها للزواج من اخرى بخلاف رغبته في شراء توك توك وعندما واجهته بذلك انهال عليها بالضرب معترفا بعلاقته بسيدة اخرى ونيته في الزواج منه مجرد الحصول على المال من بيع كليتها وكانت المفاجأة الأكبر انه قام بتطليقها غيابيا قبل شهر ولم يخبرها وكان ينتظر استجابتها له وبيع عضو من اعضاء جسدها حتى يحصل على المبلغ ثم يخبرها بتطليقها.

قضت المحكمة بنفقة أطفال مبلغ 3 آلاف جنيه بموجب ألف جنيه لكل طفل، وستقوم الزوجة برفع دعاوى اخرى لطلب نفقات عدة ومتعة.