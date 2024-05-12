تحت 40 ألف جنيه.. زلزال يهز أسعار الحديد والأسمنت.. تفاصيل

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تراجعا علي المستوي المحلي خاصة بعد أن سجل الطن فى وقت سابق حوالي 45 ألف ليترجع الطن تحت 40 ألفا ويسجل 37500 خلال هذه الفترة وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميًّا.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم



ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الأحد



وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي:-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 42000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 38000 جنيه.

- استقر سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 37500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المصريين نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 38000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي :-

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2020 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1990 جنيهًا للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2020 جنيهًا في الطن.

- أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح الطن من 1280 إلى 1390 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 و3920 جنيهًا.



ويضاف إلى الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.