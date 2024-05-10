37 ألف جنيه للطن.. تراجع جديد يضرب أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة استقرار فى الأسواق محليا، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة



وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة كما يلي:-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 42000 جنيه للطن

- فيما بلغ سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 41000 جنيه للطن.

- فيما بلغ سعر حديد الكومي 38000 جنيه للطن

- كما سجل العشري 37500 جنيه للطن.

- فيما بلغ سعر حديد مصر ستيل 38000 جنيه.

- فيما بلغ حديد بيانكو سعر 38000 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 39000 جنيه للطن.

- كما سجل حديد الداخلية سعر 42000 جنيه.

- أما جديد الجيوشي سجل سعر 39000 جنيه.

- فيما بلغ حديد المراكبي سعر 41000 جنيه للطن.

- فيما سجل حديد عطية سعر 38500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة



فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة ما يلي :-

- سجل أسمنت المسلح اليوم 2020 جنيهًا في الطن.

- فيما سجل أسمنت النصر 1990 جنيهًا للطن.

- كما بلغ أسمنت جنوب الوادي سجل 1960 جنيهًا.

- كما سجل أسمنت العسكري 1950 جنيهًا

- فيما بلغ أسمنت النهضة 1940 جنيهًا.



- وسجل أسمنت السويدي 2140 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت السويس 2020 جنيهًا في الطن

- بلغ أسمنت حلوان 2020 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت المخصوص 2010 جنيهات.

- وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1300 إلى 1410 جنيهات.



- سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا.



- سجل الأسمنت الأبيض من 3820 إلى 3920 جنيهًا.

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، وفيما يخص سعر الأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.