صحيفة إسرائيلية: جيش الاحتلال يتستر على انتحار جنود بالساعات الأولى من "طوفان الأقصى"

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن 10 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدموا على الانتحار في أول ساعات "طوفان الأقصى" بالسابع من شهر أكتوبر 2023، وأن الجيش يتستر على الأمر.

ووفقا لصحيفة "روسيا اليوم"، أفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يتستر على مقتل 17 جنديا بعضهم انتحروا، إضافة لجنود احتياط انتحروا بعد تسريحهم.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن المعطيات التي حصلت عليها من الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن 10 جنود انتحروا، بينهم ضباط برتبة رائد ومقدم، وتم الاعتراف بهم على أنهم "شهداء" لكن الجيش يرفض الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن معظم حالات الانتحار في الجيش هي في صفوف جنود شبان، لكن هناك تأثيرات غير مألوفة لـ7 أكتوبر، "وفجأة تعين على الجيش التعامل مع ميول للانتحار في أوساط جنود وضباط في الخدمة العسكرية الدائمة وفي الاحتياط في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي برر سياسته في البداية بوجود "ضرورات ميدانية لا تسمح بالتحقيق في كل حالة تبين فيها أن الجندي انتحر".

وقال مصدر عسكري: "اعتقدنا أن الإعلان عن ذلك من شأنه المس بمعنويات الجمهور".. فنشر أسماء الجنود القتلى "يسبب ألما كبيرا لدى الجمهور، واعتقدنا أنه لا حاجة إلى إثارة أمر كهذا بسبب حالات لم يمت فيها جنود في معركة أو بسبب حادثة عملياتية".