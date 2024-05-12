بسبب عملية رفح .. صحيفة أمريكية: مصر قدمت احتجاجات إلى حكومة إسرائيل وأمريكا والحكومات الأوروبية

أكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن القاهرة قدمت احتجاجات إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، قائلة إن عملية رفح عرضت معاهدة السلام مع إسرائيل لخطر كبير.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المسؤولين المصريين حذروا من إمكانية تعليق معاهدة السلام المستمرة بين مصر وإسرائيل إذا دخلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح، أو إذا أُجبر أي من لاجئي رفح على التوجه جنوبًا إلى شبه جزيرة سيناء.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ أمس بدعوة الفلسطينيين إلى إخلاء أحياء إضافية في رفح، في الوقت الذي يواصل فيه العدوان في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.