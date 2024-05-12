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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلام النواب توافق على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة

صدى البلد

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار في اجتماعها أمس برئاسة الدكتورة درية شرف الدين على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام 2024/2025، حيث بدأت اعمال اللجنة بتوجيه المهندس عبد الصادق الشوربجي الشكر للقيادة السياسية والحكومة لدعمهم ومساندتهم للمؤسسات الصحفية القومية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري باعتبارها احدى القوى الناعمة للدولة المصرية.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الملامح الرئيسية لما قامت به الهيئة للارتقاء بالمحتوى الصحفي للصحف القومية، وكذلك ما تم في ملف الإصلاح المالي والإداري واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية للوصول بها الى مرحلة التوازن الاقتصادي.

وأوضح الشوربجي أن المؤسسات الصحفية القومية تعتمد بشكل كبير على مواردها الذاتية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والمتغيرات العالمية والتي أدت الى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، مؤكداً ان صناعة الصحافة أصبحت مكلفة للغاية وتحتاج الى مصادر غير تقليدية لزيادة إيراداتها وهو ما انتهجته الهيئة من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمؤسسات، مشيراً الى قرب الانتهاء من بدء تنفيذ جامعة اخبار اليوم على الأرض المملوكة لها بمدينة 6 أكتوبر وكذلك انشاء مدرسة دولية لأخبار اليوم على ارض القطامية، بالإضافة الى انهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل ثلاث كليات جديدة لجامعة الاهرام الكندية مما يسهم في تحقيق إيرادات مالية تساعد هذه المؤسسات على الاستمرار في دورها.

وأكد الشوربجي انه تم سداد كل الديون التجارية التي كانت متراكمة على المؤسسات الصحفية القومية، ولم يتبقى منها سوى المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب، مشيراً الى البروتوكول الذي تم توقيعه مع التأمينات الاجتماعية لحل مشكلة المستحقات المتأخرة لدى المؤسسات.

وطالب الشوربجي لجنة الاعلام بدعم جهود الهيئة لاستصدار تشريع قانوني يسهم في حل مشكلة مديونية الضرائب المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية نظرا لتراكمها على مدار نصف قرن تقريبا.

وفيما يتعلق بتطوير المحتوى التحريري للإصدارات الصحفية القومية، قال رئيس الهيئة انه تم انشاء بوابات الكترونية لجميع المؤسسات الصحفية القومية لتحقيق التكامل بين الورقي والالكتروني، إضافة الى استمرار البرامج التدريبية لشباب الصحفيين على فنون الصحافة الالكترونية والسوشيال ميديا.

واشادت الدكتورة درية شرف الدين وأعضاء اللجنة بجهود الهيئة على مدار الأربع سنوات الماضية والتي أصبحت ملموسة بشكل واضح على ارض الواقع، واوصت اللجنة في ختام اعمالها بتبني تشريع يعالج ازمة مديونية المؤسسات الصحفية لدى الضرائب، وزيادة برامج التطوير والتدريب للصحفيين.

 

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