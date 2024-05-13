لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

قد يكون لخل التفاح بعض الفوائد الصحية، لكن استهلاك الكثير من الخل يمكن أن يسبب آثارًا غير مرغوب فيها، مثل تسوس الأسنان وعسر الهضم.

أضرار خل التفاح

الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من الحمض تم ربطها بتطور الفشل الكلوي، قد تكون الأطعمة القلوية مثل الخضار الورقية الخضراء خيارًا أفضل.

"إن تناول خل التفاح يؤخر إفراغ المعدة"، وهذا يقلل من معدل خروج الطعام من المعدة ودخوله إلى الجهاز الهضمي السفلي، مما يعني أنك ستشعر بالشبع لفترة أطول، في بعض الأحيان، قد يؤدي تأخر إفراغ المعدة إلى فقدان مؤقت للوزن، ولكنه يمكن أن يسبب أيضًا بعض الانتفاخات الخطيرة والغازات والغثيان

المزيد من خل التفاح يساوي المزيد من حمض المعدة،والمزيد من حمض المعدة يمكن أن يزيد أو يزيد من الإحساس بالحرقان للأشخاص الذين يعانون بالفعل من حرقة المعدة أو الارتجاع