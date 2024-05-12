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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الأشراف: تطوير مساجد آل البيت يساهم بقوة في زيادة السياحة الدينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد محمود الشريف نقيب الأشراف، بتطوير مسجد السيدة زينب، قائلا: "مهما قلنا لن نعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه فيما يقدمه لمصر، وكل الشكر والتقدير للدولة المصرية باهتمامها بمساجد آل البيت".

وأكد الشريف نقيب الأشراف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن تطوير مساجد آل البيت ومسجد السيدة زينب، يساهم بقوة في زيادة كبيرة في السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر.

وأضاف نقيب الأشراف، أن ما يحدث لمساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر تاريخي لم يحدث في تاريخ مساجد آل البيت إلا في فترات وكانت لبعض المساجد.

فيما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة سلطان البهرة، فى افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل، حيث وصل الرئيس السيسي إلى المسجد وأدى ركعتين تحية للمسجد ثم تم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

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