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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض المتابعين لمشاهير هوليوود.. حركة مقاطعة بـMet Gala تضغط من أجل غزة

حفل ميت جالا Met
حفل ميت جالا Met Gala السنوي

ذكر موقع ذا ديلي ستار الهندي أن الحفل السنوي Met Gala الباهظ التكلفة يشبه الى حد كبير 'The Hunger Game - لعبة الجوع'، مشيرا إلى أنه لن يكون عام 2024 على وجه الخصوص استثناءً بالنسبة لهذا الحدث الضخم، فبعيدًا عن فخامة السجادة الحمراء في الحفل السنوي، تأثر نجوم هوليوود بشكل كبير بحملة المقاطعة العالمية جراء انخفاض أعداد متابعيهم عالميا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تقرير نشره الموقع اليوم أن حدث Met Gala يعد بمثابة حملة لجمع التبرعات لدعم الفنون، ومع ذلك، غالبًا ما ينفصل جوها الخيالي الراقي عن الأصول الأكثر تواضعًا لمهمتها الخيرية، وهو ما حدث في الموعد السنوي للحفل 6 مايو حيث اقيم دون مراعاة للمعاناة الانسانية التي يتكبدها الفلسطينيين في غزة 

وسلط التقرير الضوء على انتقادات حفل Met Gala هذا العام وعلى المخاوف بشأن عرضه الباهظ، الذي تزامن مع خلفية الصراعات المستمرة بين إسرائيل وحماس. 

وذكر أنه في خضم ذلك، يعاني المدنيون في قطاع غزة من أزمات إنسانية حادة، تفاقمت بسبب تصاعد العنف، ولا سيما في مدينة رفح الجنوبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلية الفلسطينيين بمغادرة رفح كجزء من خطتهم لشن هجوم مباشر ضد حركة حماس المسلحة. 

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلنت وزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها حماس، يوم السبت أن ما يقرب من 34971 شخصاً لقوا حتفهم في غزة منذ أن بدأت حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب مسؤولون في الأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأن خطورة الوضع، ونقص الغذاء في جنوب قطاع غزة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم الحدوديين.

ومع استمرار ظهور تحديثات مؤلمة من المناطق التي مزقتها الحرب، فإن حالة عدم اليقين المتصاعدة المحيطة بالنزاع تضع عبئًا كبيرًا على السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه، هناك صورة صارخة للتفاوت في الثروة واضحة عبر القارات، جنبًا إلى جنب مع صور المشاهير من الدرجة الأولى وهم يستعرضون في حديقة الزمن المذهلة بصريًا في 6 مايو، ويبدو أنهم منفصلون عن الأنقاض والصدمة التي أصابت أجيالًا على الجانب الآخر من العالم. 

وفي ظل هذه الظروف، يستجيب عامة الناس من خلال ممارسة قوتهم الرقمية، بنقرة زر بسيطة، يختار الأفراد إبعاد أنفسهم عن المشاهير العالميين الذين كانوا موضع إعجابهم من خلال حظرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي عصر يتميز بالنشاط الرقمي وسهولة إعادة توجيه الالتماسات والحملات عبر الإنترنت، لفت مستخدمو TikTok الانتباه إلى اتجاه المقاطعة في 2024 و'عزلة المشاهير'، وحرمانهم من جماهيريهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي اكتسبت زخمًا هذا الأسبوع كرد فعل مباشر على حفل Met Gala لعام 2024 الذي أقيم يوم الاثنين (6 مايو).

ولقد قاد منشئو TikTok جهدًا جماعيًا، مما أدى إلى ظهور علامات التصنيف الشائعة مثل #letthemeatcake، و#celebrityblocklist، و#blockout. 

ومن خلال هذه الوسوم، ينتقد مستخدمو الإنترنت علنًا شخصيات بارزة بسبب صمتهم تجاه الأزمة الإنسانية المستمرة. 

في حين شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024 تعبير العديد من المشاهير عن آرائهم السياسية من خلال ارتداء دبوس أحمر دعمًا لـ Artists4Ceasefire، التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، فيما اتخذ حفل Met Gala نهجًا مختلفًا، حيث ركز خطابه في المقام الأول على العروض الباهظة للثروة.

وشددت المجموعة التي تدعو لمقاطعة المشاهير في بيان شرحت فيه المعنى الكامن وراء رمز الدبوس الاحمر، على أنه 'يرمز إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة'.

واكتسبت حركة القائمة المحظورة Met Gala زخمًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يندد المعجبون بشكل متزايد بالمشاهير الذين ظلوا صامتين بشأن هذه القضية أو لم يتحدثوا بما فيه الكفاية. 

ومع ذلك، بعد الحفل، تطورت الحملة إلى حركة كاملة حيث شارك مستخدمو الإنترنت قوائم حظر المشاهير الخاصة بهم عبر منصات مختلفة، بما في ذلك X/Twitter.

ووفقًا لـ موقع NPR، وصف ماركوس كولينز، الأستاذ المساعد للتسويق في جامعة ميشيغان، حفل Met Gala بأنه 'لحظة مبالغ فيها قليلاً جذبت الكثير من انتباه الناس'. 

وتابع: 'لقد أدت المنفعة إلى تفاقم مقاطعة المشاهير الموجودة مسبقًا، لقد كانت موجودة، لكنها لم تكن حقًا في قمة روح العصر الاجتماعي 

واضاف 'عندما وقعت الهجمات [في غزة] في نفس اليوم، كان التجاور يجعل الناس يتحدثون ويتحركون.'

وتهدف حملة المقاطعة أو الحجب إلى الضغط على هذه الشخصيات العامة لاستخدام منصاتهم المهمة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة

ذا ديلي ستار الهندي MET Gala نجوم هوليوود الفلسطينيين في غزة إسرائيل وحماس

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