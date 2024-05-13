دعاء المضطرين للفرج العاجل ياحي ياقيوم.. أسهل الطرق لتيسير الأمور

دعاء المضطرين للفرج العاجل ياحي ياقيوم، دل الشرع الشريف العبد المسلم على أسهل الطرق للفرج العاجل وقت الكروب وهو اللجوء إلى الله عز وجل ، ويعد الدعاء أيسر العبادات التي يستحب أن يقولها المضطرين في الكرب الشديد منها ما ورد عن حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ويكثر البحث عبر جوجل عن دعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.



ويقول المسلم في دعاء المضطرين للفرج العاجل ياحي ياقيوم اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة أن تيسر أمري وتفرج همي.

-سبحان الله وبحمده وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني. اسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني وأن اعمل به وان تنور بكتابك بصري وان تطلق به لساني وان تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وتغسل به بدني ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

-ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.. اللهم سخر لي وسخر لي من هم أقوى مني ودوني تسخير العبيد لأسيادهم.

-ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يا فعّال لما تريد، أسألك بعزك الذي لايرام وبملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك أن تكفيني شر الهموم. يامغيث أغثني يامغيث أغثني “ثلاث مرات.

-اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجز ولا إلى الناس فأضيع. اللهم أغنني بالإفتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم حنن علي عبادك واحباءك واغنني عن شرارهم ياأرحم الراحمين ياودود يا فعّال لماتريد.

- أغثني أغثني يامغيث يالطيف. اللهم بلطيف صنعك في التسخير وخفي لطفك في التيسير الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير. اللهم لاتكلني إلى نفسي فأعجزعن التدبير، ولا لأحد من خلقك فاجزع وتداركني بلطفك، يامن لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.

-اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.

-قل يا معاذ، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما.

-تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا.

دعاء المضطر لقضاء الحاجة الملحة

دعاء المضطر لقضاء الحاجة الملحة، يجب على العبد أن يتضرع إلى الله عز وجل لقضاء حاجته، في تحقيق شيء معين أو دفع بلاء أو كرب، وأن يستغل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء لقضاء الحاجة الملحة، والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والابتعاد عن المحرمات والحرص على السنن والرواتب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال “جاءني جبريل عليه السلام بدعوات فقال إذا نزل بك أمر من أمر دنياك فقدمه ثم سل حاجتك.

ويستحب للمسلم أداء صلاة الحاجة لقضاء الحاجة الملحة ، حيث هذه الصلاة أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي عبارة عن ركعتين يقوم بها المسلم مع مراعاة أالنية أن تكون بقضاء الحاجة ويقول اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

-اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، ثم اطلب حاجتك.

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

دعاء الحاجة الشديدة

الدعاء وقت الحوائج الشديدة يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا من يجيب المضطر إذا دعاه أتيتك بحاجة أنت تعلمها ولا يقدر عليها غيرك فأزل الشدائد بحولك وقوتك ويسر لي كل أمر عسير وأذهب كل بأس.

- بسم الله الرحمن الرحيم أدعو وأرجو فيا نصير المؤمنين يا كريم أهمتني الدنيا وأمرها فلا تشغلني بكل مسألة وحاجة تنسيني ذكر جلالك وعجل بحاجتي إن كان فيها الخير لي، وأسألك تفريج كربي وقضاء أمري بما يرضيك عني.

-اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ، ورحمتك أرجي عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء. وأنت الغفور الرحيم

-اللهم إنك ترى ما لانرى وتعلم ما لا نعلم فَأكفنا شر ما في الغيب وأحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وأرزقنا وأنت خير الرازقين.. ‏‏‏

- الَّلهُمَّ صَلِّ على نَبِيَّنا وحَبيبَنا مُحمَّدْ وعلى آلِ سَيِّدَنا مُحمَّدْ وسَلِّمْ تَسْليماً كَثيراً .

-يـا رب نحن عبادك قد سعينا إليك بالدّعاء ، فأحسن إلينا بعفوك ، و ارزقنا خيرك ، و اشرح صدورنا برضاك ، و اختر لنا ما يسعدنا و يرضيك ، و اجعل لنا في سمعنا نوراً و في بصرنا نوراً ، و اجعل لنا نوراً نستضئُ به في الدّنيا والآخرة . ‎