حادث خطير.. روسيا تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود

أعلنت وزارة الطوارئ الروسي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلي في الهجوم الأوكراني على مبني في مدينة بيلجورود الروسية إلى 15 مدنيا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسي في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن عدد القتلى في الانهيار الجزئي لمبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة بيلجورود بجنوب غرب روسيا عقب هجوم أوكراني في 12 مايو، ارتفع إلى 15 شخصا.

وأشارت الوزارة الروسية، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة أخرى، وتم بالفعل انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض.

وتعرضت مدينة بيلجورود وضواحيها لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في وقت سابق من يوم 12 مايو.

وألحقت شظايا صاروخ تكتيكي تم إسقاطه من طراز توشكا-يو أضرارًا بمبنى سكني مكون من 10 طوابق، مما أدى إلى انهيار أحد أقسامه.