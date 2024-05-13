محافظ الغربية يتابع المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات

كورنيش كفر الزيات بيتطور متنفس حضاري و منظر جمالي وتحفة فنية مجانية للمواطنين

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية لمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

وأشار محافظ الغربية إلى أن كورنيش كفر الزيات، واحد من أهم المناطق التي تعد متنفسا حضاريا حقيقيا للمواطنين ومن خلاله تستطيع العائلات والأسر من قضاء الإجازة وشم هواء نظيف ومناظر جمالية وسط أجواء حضارية وخدمات مقدمة للمواطنين متميزة.

وأضاف المحافظ ان كورنيش كفر الزيات كان يعاني من الإهمال وقررت المحافظة تطوير الكورنيش، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

وأعرب أهالي مدينة كفر الزيات عن سعادتهم البالغة بأعمال التطوير التي تتم بالكورنيش والتي تمثل نقلة نوعية وحضارية للمدينة.

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