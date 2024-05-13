عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون

الامتحانات
الامتحانات

يختتم اليوم الاثنين طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجميع مدارس محافظة القاهرة، امتحانات الترم الثاني 2024.

عقوبة تسريب الامتحانات

وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

وأرجأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، إلى جلسة قادمة.

طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي مدارس محافظة القاهرة الترم الثاني 2024 تسريب الامتحانات عقوبة تسريب الإمتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

وزير الري: محطة المحسمة تروي 40 ألف فدان في سيناء

ربيع : تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لخزانة الدولة

قرار مهم من إدارة الزمالك قبل مباراة العودة أمام نهضة بركان

سيارة تطيح بـ شابين على طريق الشيخ زايد .. والنتيجة مأساة

الصرف الزراعي.. وزير الري: مشروعات الدولة ساهمت في الحد من هدر المياه

الشيوخ يحيل طلبًا بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إلى رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-