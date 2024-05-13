حكم قضائي يؤيد تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" متطرفا

أيدت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه متطرف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قضت المحكمة العليا الألمانية، اليوم الاثنين، بأن أجهزة الأمن المحلي يمكن أن تستمر في معاملة " البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف (AfD) كحزي يحتمل أن تكون متطرفا، مما يعني أنها تحتفظ بالحق في إخضاعه للمراقبة، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية.

ويؤيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر استنتاجا سابقا صادرا عن محكمة أدنى في كولونيا.

ولا يمكن الطعن مرة أخرى في وقائع القضية.