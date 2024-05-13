عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

عصام صاصا
عصام صاصا

نشرت زوجة عصام صاصا تعليقا جديدا عن زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

وقالت زوجة عصام صاصا: عصام أكثر واحد عمره ما بيرد على كلام الناس، بس الطرف الثاني ربنا يصبرهم يا رب، الإعلام استغلهم وخلاهم يطلع يكلموا في وقت المفروض حد يقف جنبهم ويصبرهم، وخلاهم يكلموا وهما أصلا مكنوش في الواقعة، بيقولوا إن أخوهم كان واقف على رصيف غلط الكلام ده غلط ومن أول يوم وعصام قال أقواله في النيابة إن الراجل ظهر في نص الطريق.

زوجة عصام صاصا

وأوضحت زوجة عصام صاصا : بما أن القضية بقت رأي عام وعصام كل دا مطلعش رد عشان الحالة اللي هو فيها متسمحش، بس التجاريح والإشاعات كترت وإحنا لينا الحق الرد، ولازم تسمعوا الحادثة من الطرفين قبل ما تحكموا، النهاردة أنا هطلع أدافع عن جوزي، وفي شهود في الحادثة هيطلعوا ويتكلموا، لأن الظلم حرام أنا جوزي مش بيدوس على ناس بفلوسه، أنا جوزي اللي كنت بتقولوا عليه سواق توك توك جابها من الصفر، برضه أحن قلب وأكثر واحد بيحس بالناس فأنا مش هسمح أن أي كلمة غلط تتقال عليه تاني.

وكانت ردت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على حقيقة تعاطيه المخدرات.

وأكدت زوجة عصام صاصا أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ.

وأضافت زوجة مطرب المهرجانات، في ستوري لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عصام صاصا في حالة انهيار، موضحة: جوزي تعبان وكل ما ييجي يتكلم مع حد يفتكر الموقف ويعيط، ومش لازم بقى يطلع يقول لكم شوفوني يا جماعة أنا مكسور إزاي ومتدمر، وعيب اللي بتعملوه ده وربنا ما يحطكم في اللي هو فيه.

وأكدت أن عصام صاصا لم يحكم عليه حتى الآن: ممكن تبطلوا قرف عصام مخدش 7 سنين ومفيش حكم أصلا.

وأضافت: بتقولوا عصام كان شارب معرفش إيه، ولحد دلوقتي نتيجة التحاليل مظهرتش وحاسة أن شوية وهتقولوا عليه إرهابي وسارق فلوس الناس، ولا علشان إحنا مش بنرد فأنتم هتسوقوا فيها، وما تقلقوش هانت وكل واحد عمل فيلم ما يزعلش والحساب يجمع.

زوجة عصام صاصا عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات أعمال عصام صاصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

موضوعات متعلقة

لضخ دماء جديدة.. رامي المتولي مديرا فنيا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

الجمهور بيجرى وراه.. تامر حسني يتحدث عن أشهر فيديو لشهرته فى المغرب

أيمن بهجت قمر يدخل مجال الإنتاج بفيلم هيروشيما من إخراج أحمد نادر جلال

أخبار الفن| زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية.. وظهور صادم لـ ميادة الحناوي

مدحت العدل يكشف حقيقة خلافه مع نيللي كريم بعد مسلسلها الأخير

أوقفوا تسليح إسرائيل.. فنان عالمي مصري يتضامن مع فلسطين في المحافل الدولية

ردا على اتهامه بتعاطي المخدرات.. زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية

هل أجرت عملية تجميل.. ظهور صادم لـ ميادة الحناوي بعد غياب

ترشيحاتنا

أبوالعينين: استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي الأوروبي علامة فارقة في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية

مستقبل مصر : إجمالي الحاصلات الزراعية وتصنيع المحاصيل وصل 9 مليارات دولار

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

أبو العينين : صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الأهلي والترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-