شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

نشرت زوجة عصام صاصا تعليقا جديدا عن زوجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

وقالت زوجة عصام صاصا: عصام أكثر واحد عمره ما بيرد على كلام الناس، بس الطرف الثاني ربنا يصبرهم يا رب، الإعلام استغلهم وخلاهم يطلع يكلموا في وقت المفروض حد يقف جنبهم ويصبرهم، وخلاهم يكلموا وهما أصلا مكنوش في الواقعة، بيقولوا إن أخوهم كان واقف على رصيف غلط الكلام ده غلط ومن أول يوم وعصام قال أقواله في النيابة إن الراجل ظهر في نص الطريق.

زوجة عصام صاصا

وأوضحت زوجة عصام صاصا : بما أن القضية بقت رأي عام وعصام كل دا مطلعش رد عشان الحالة اللي هو فيها متسمحش، بس التجاريح والإشاعات كترت وإحنا لينا الحق الرد، ولازم تسمعوا الحادثة من الطرفين قبل ما تحكموا، النهاردة أنا هطلع أدافع عن جوزي، وفي شهود في الحادثة هيطلعوا ويتكلموا، لأن الظلم حرام أنا جوزي مش بيدوس على ناس بفلوسه، أنا جوزي اللي كنت بتقولوا عليه سواق توك توك جابها من الصفر، برضه أحن قلب وأكثر واحد بيحس بالناس فأنا مش هسمح أن أي كلمة غلط تتقال عليه تاني.

وكانت ردت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على حقيقة تعاطيه المخدرات.

وأكدت زوجة عصام صاصا أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ.

وأضافت زوجة مطرب المهرجانات، في ستوري لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عصام صاصا في حالة انهيار، موضحة: جوزي تعبان وكل ما ييجي يتكلم مع حد يفتكر الموقف ويعيط، ومش لازم بقى يطلع يقول لكم شوفوني يا جماعة أنا مكسور إزاي ومتدمر، وعيب اللي بتعملوه ده وربنا ما يحطكم في اللي هو فيه.

وأكدت أن عصام صاصا لم يحكم عليه حتى الآن: ممكن تبطلوا قرف عصام مخدش 7 سنين ومفيش حكم أصلا.

وأضافت: بتقولوا عصام كان شارب معرفش إيه، ولحد دلوقتي نتيجة التحاليل مظهرتش وحاسة أن شوية وهتقولوا عليه إرهابي وسارق فلوس الناس، ولا علشان إحنا مش بنرد فأنتم هتسوقوا فيها، وما تقلقوش هانت وكل واحد عمل فيلم ما يزعلش والحساب يجمع.