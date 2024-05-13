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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ..  بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.
 

تداول 43 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

وأضاف بيان الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35305 طن تشمل 16889 طن يوريا و 1443 طن علف بنجر و 2337 طن اسمنت معبأ و 666 طن اسمنت صب و 13970 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79409 طن تشمل : 13200 طن قمح و 27795 طن ذرة و 9690 طن فول صويا و 990 طن كسب عباد و 17455 طن خردة و 7650 طن حديد و 1374 طن خشب زان و 4223 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1255 طن.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 997 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3547 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55186 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 254273 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5793 حركة.

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الـ 24 ساعة الشاحنات القطاع بضائع عامة

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