عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استقبال أكثر من 2200 مشاركة في مبادرة إثراء المحتوى العربي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استقبل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أكثر من 2200 مشاركة في مبادرة إثراء المحتوى العربي بدورتها الثالثة  التي ينظمها المركز بالشراكة مع الصندوق الثقافي وذلك بعد أن أُغلق باب التسجيل فيها نهاية شهر أبريل الماضي، حيث تدعم المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي، وتهدف إلى تطوير منتجات المحتوى الثقافي العربي وتمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية، كأكبر مبادرة لدعم صناعة المحتوى العربي.

وحظي مسار الأفلام الوثائقية ثم مسار الأدب والكتابة الإبداعية ثم مسار البودكاست بأكبر عدد من المسجلين الذين توزعوا على المسارات الأخرى والتي حُددت مسبقًا وهي: مسار المحتوى المرئي والذي يدعم المشاريع التي تندرج تحت فئتي "الأفلام الوثائقية" و"الرسوم المتحركة "، ومسار النشر والذي يدعم مشاريع الكتب التي تندرج تحت فئتي "الأدب والكتابة الإبداعية" و "القصص المصوّرة"، ومسار الترجمة والذي يدعم مشاريع ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى لغات أخرى والعكس،علاوة على مسار ألعاب الفيديو  والذي يدعم مشاريع ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على أي منصة إلكترونية، إلى جانب مسار الموسيقى والذي يدعم مشاريع الموسيقى التي تعكس الثقافة المحلّية أو العربية، وأخيرًا مسار التدوين الصوتي "البودكاست"والذي يدعم مشاريع البودكاست التي تنشر محتوى حول أي موضوع متعلق بالثقافة المحلّية أو العربية. 

فيما سيخضع المتقدمين بمراجعة مشاريعهم للتأكد من اكتمال الطلبات والتزامها بإرشادات التقديم العامة للبرنامج والخاصة لكل مسار، وستتم معالجة الطلبات التي اجتازت المعاينة الأولية فقط، ثم ستقوم لجنة تحكيم مستقلة بتقييم الطلبات وترشيح المشاريع التي ستحصل على المنح ضمن معايير معينة، فيما سيتم الكشف عن المشاريع الفائزة والمؤهلة للدعم المالي في شهر أغسطس المقبل، كما سيتم تعيين خبراء ومتخصصين في نفس مجالات المشاريع كمستشارين لتقديم الدعم المعرفي والفني والتقني للمشاريع الفائزة ليحظوا بالتوجيه اللازم طوال مدة تنفيذ المشروع إلى أن يتم التسليم النهائي.

يشار إلى أن عدد المشاركات في النسختين الأولى والثانية وصلت إلى 1400 مشاركة، وتم اختيار 37 مشروعًا فائزًا، أثمر عنها أكثر من 300 فرصة وظيفية، 23 منها مشاريع ناشئة، علاوة على 40 كتابًا و39 فيلمًا وثائقيًا، و89 بودكاست، حيث تم تقديم 1500 ساعة استشارية، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى في مسارات الموسيقى وألعاب الجوال والمنصات الإلكترونية، بمشاركة 35 محكّمًا من أنحاء الوطن العربي بخبرات متنوعة في مجال صناعة المحتوى، لتتجاوز مجموع المنتجات الثقافية 200 منتج لمحتوى عربي.

يشار إلى أن مبادرة إثراء المحتوى العربي قد أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عام 2020، وتهدف إلى توفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، من خلال دعم وتمويل المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي وتقديم دعم مالي وتسويقي واستشاري لها. 

وتأتي رعاية الصندوق لمبادرة إثراء المحتوى العربي في إطار جهوده لتعزيز المساهمة الفعّالة للقطاع الخاص في تطوير القطاع الثقافي وتعزيز دوره كقطاع حيوي يسهم في تحسين جودة الحياة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، ويفتح الباب أمام الراغبين في إنتاج أعمال إبداعية متنوعة تثري القطاع الثقافي.

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي الصندوق الثقافي المبادرة المؤسسات الصغيرة منتجات المحتوى الثقافي العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

أهمها السد العالي| الري: صيانة وإحلال المنشآت .. وتكنولوجيا حديثة في البناء

الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

الخارجية البحرينية: شعوبنا تنتظر من القمة العربية قرارات ناجزة لتوحيد الجهود المشتركة

نصب على المواطنين من راغبى السفر للخارج..ابن القنصل بالإسكندرية يواجه الحبس 7 سنوات

تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-