لمواجهة الصين.. القوات الأمريكية تتمركز في مدن فلبينية نائية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها انتشار مجموعات من القوات الأمريكية في مناطق جديدة بالفلبين، بعد أن أصبحت مدينة سانتا آنا الفلبينية الهادئة، ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، حيث بدأت القوات الأمريكية بالتمركز في 9 قواعد عسكرية.

وسمح الرئيس الفلبيني الذي تولى منصبه في عام 2022، للقوات الأمريكية والأسلحة بالوصول إلى أربع قواعد عسكرية فلبينية، ورفع هذا القرار عدد المواقع التي يمكن للقوات الأمريكية التواجد فيها بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014 (EDCA) إلى تسعة.

تقع مدينة سانتا آنا النائية في موقع استراتيجي للتوتر والتنافس الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. فيما تعتبر الصين الفلبين مقاطعة متمردة يمكن استعادتها عبر القوة العسكرية.

وعملت واشنطن في السنوات الأخيرة، على تعزيز التحالفات العسكرية في آسيا لمواجهة الصين التي تعتبرها التحدي الأمني الأكبر الذي تواجهه.