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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب توافق على ميزانية الشئون الاجتماعية.. وتوصي بزيادة معاش تكافل وكرامة

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة للدكتور عبد الهادى القصبى، من مناقشة موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي،  بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

واصدرت اللجنة عدة توصيات تشمل زيادة معاش التضامن الاجتماعى بالباب الرابع بند  تكافل بكرامة بنسبة ١٥% ليصل إلى ٤١ مليار جنيه وزيادة بند معاش الطفل بالباب الرابع بمبلغ مليار و٧٠٠ مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس بمضاعفة وشمول الأيتام برعاية الدولة  المصرية.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى بند الإعانات الذى تم تخفيضه بمبلغ ١٠٠ مليون جنية لتتمكن الوزارة من مواجهة الإحتياجات الفعلية.

كما أوضحت ممثلة وزارة المالية أن بند تكافؤ الفرص أدرج بمبلغ نصف مليار تحت مسمى الصرف على التعليم المجتمعي، وأوصت اللجنة أن يكون مخصص لذات الأغراض السابقة.

لجنة التضامن الاجتماعي موازنة قطاع الشؤون الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي معاش الطفل بند الإعانات

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