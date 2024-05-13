عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 350 شركة.. افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد

صدى البلد

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة HVAC-R EGYPT EXPO “ ASHRAE CAIRO” الذي يعد أحد أهم المعارض المتخصصة والوحيدة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجال تكييف الهواء والعزل الحراري والتهوية وأنظمة التبريد ونظام الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم.

ويقام المعرض خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة.

وشارك في الافتتاح عبيد بوعمة أكواه، سفير غانا بالقاهرة و البرتو بوركليني، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في مصر والمهندس محمد حيدر رئيس جمعية ASHRAE CAIRO وعدد من رؤساء الغرف الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وقال الوزير إن المعرض يتضمن أجنحة وطنية من دول تركيا والصين والهند والإمارات وأوزباكستان والمجر والبحرين ويشارك به 350 شركة محلية وعالمية من كبريات الشركات المتخصصة في هذه الصناعة إلى جانب عدد كبير من المهنيين المحليين والعالميين، لافتاً إلى أن المعرض يضم عدد كبير من المنتجات ويقام على مساحة 15 ألف متر مربع.

وأوضح سمير أن صناعة التبريد والتكييف تمثل إحدى الصناعات الهامة بقطاع الصناعات الهندسية والتي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري في هذه الصناعة الهامة للاستفادة من المقومات الكبيرة التي يمتلكها السوق المصري والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة والسوق الاستهلاكي الكبير إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية بدون رسوم جمركية.

وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في هيكل الصادرات السلعية المصرية حيث بلغت صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري مليار و272 مليون دولار.

ويعقد على هامش المعرض مؤتمر علمي متخصص حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف لاستعراض مستجدات مجال العزل الحراري والتهوية في أنظمة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة وأجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

كما يتضمن استعراض التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع وكذلك الأكواد المصرية والعالمية الخاصة بصناعة تكييف الهواء وكيفية الاستغلال الأمثل لها ومناقشة المتطلبات الحديثة للتصميم وكيفية توفير الطاقة وإنشاء محطات التبريد.

اتحاد الصناعات المصرية احتياجات السوق المحلي أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التبريد والتكييف التجارة الحرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين

ترشيحاتنا

مستقبل مصر: لدينا حجم كبير من القوى العاملة.. ونعاهدكم على توفير الغذاء الآمن|فيديو

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا لاستكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر

رموه في النيل.. تفاصيل مقتـ.ل عقرب أدمن جروب مجانين صيد بالعياط.. صور

حماس تعلق على تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية

حسبي الله في اللي دمر حياتي.. رسالة غامضة من حورية فرغلي تقلب إنستجرام

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-