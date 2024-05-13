عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التعليم العالي : بعض الدول طالبتنا بفتح فروع لجامعاتنا بها

اجتماع لجنة التعليم
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

قال  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بروتوكول مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتطبيق معايير الجودة حتى تدخل مستشفياتنا الجامعية في نظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق المعايير المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها (جامعات ومستشفيات جامعية).

وأضاف  الوزير، إن المستشفيات الجامعية تقدم جهداً كبيراً في المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأن أقل نسبة انتظار في المستشفيات الجامعية التي تقوم بجهد غير عادي، مؤكداً على نجاح منظومة المستشفيات الجامعية في دورها لخدمة المواطن المصري، وأنها تقوم بقوافل تجوب مصر وأحيانا تتوجه للخارج، متابعا: كلنا نعلم مشاكلها واستيراد الأجهزة الطبية وحاليا الوضع أفضل.

وتابع  الدكتور أيمن عاشور: “مقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، كان لنا احتياجات في الموازنة والخطة، ووزارة التخطيط بذلت مجهود، وهناك مشروعات قامت بزيادتها وربما تحتاج بعض الاحتياجات البسيطة، مثل احتياجات المستشفيات الجامعية”.

و تابع : هناك أماكن تورد أجهزة ولا تجد أماكن تضعها فيها والعكس، وأتمنى مستشفياتنا الجامعية كلها تكون سمارت.

وحول  طلب بعض النواب وجود مكاتب لإعداد دراسات جدوى في الجامعات عن المشروعات، قال الوزير: لا أحد يقدم على مشروع إلا ويتم عمل دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية، والجامعات لديها إمكانيات ومتخصصين يعدون أفضل دراسات الجدوى، وستكون هناك خريطة لكل الجامعات المصرية، بحيث لا يتم إنشاء أي شيء إلا بعد الرجوع للخريطة سواء الصحية أو التعليمية.

و قال إن كلمة استقلالية الجامعة لا تعني"أعمل اللى أنا عايزه"، قائلا: الكل يعمل في منظومة متكاملة والحرص على الاستقلالية في إطار التكامل، كما أكد أن الوزارة تستجيب لأي لأي ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة.

وبخصوص فروع الجامعات في الخارج، قال الوزير إن هناك دول تطلب جامعاتنا لفتح فروع هناك، كما أن هناك جامعات معروفة تنشئ فروع لها في مصر، قائلا: جامعة الشارقة من الجامعات المتقدمة ستفتح فرع لها في العاصمة الإدارية.

وأضاف : بالنسبة للجامعات التكنولوجية حددنا كل إقليم يحتاج كام جامعة، والتخصصات المطلوبة، ونتعرف على حجم العمالة المطلوبة، والتغيير الجذري حتى الآن في المجلس الأعلى للجامعات لم ينتهي، وحجم الدراسة التي تتم كبير جداً وغير عادي.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية معايير الجودة نظام التأمين الصحى الشامل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

ترشيحاتنا

وزير الصحة ونظيره اليوناني يبحثان فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق الرعاية

حزب الله يعرض فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية داخل ثكنة عسكرية.. شاهد

من بينها مسكن شهير.. هيئة الدواء تسحب تشغيلات أدوية من الأسواق.. تفاصيل

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

تحقيقات موسعة في تشويه طالبة بـ فيلر فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

بقذائف هاون.. كتائب القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-