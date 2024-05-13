مرض خطير.. اكتشف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي للوقاية من المضاعفات

يعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي من الامراض المزمنة التي تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح في مرحلة مبكرة من المرض.

ووفقا لما اورده موقع "مايو كلينك" نرصد اهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي التي تساعد في اكتشافه مبكرا.

ـ آلام ودفء وتورم المفاصل

تيبّس المفاصل، والذي يتفاقم عادةً في الصباح وبعد فترة من عدم النشاط.

ـ التعب والحُمَّى وفقدان الشهية

في العادة، يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي في مراحله الأولى المفاصل الصغيرة أولاً، وخاصة المفاصل التي تَصِل أصابع اليدين باليدين وأصابع القدمين بالقدمين.

ومع تفاقم المرض، تنتشر الأعراض غالبًا إلى مفصلَي الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف وفي معظم الحالات، تظهر الأعراض على المفاصل نفسها في كلا جانبي الجسم.

ويواجه نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا علامات وأعراض تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل وتشمل تلك المناطق ما يلي:

الجلد

العينان

الرئتان

القلب

الكلى

الغدد اللعابية

النسيج العصبي

نخاع العظم

الأوعية الدموية

وقد تتباين شدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، بل إنها قد تظهر وتختفي بين الحين والآخر حسب الحالة.

