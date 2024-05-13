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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: موقف مصر الداعم لدعوى جنوب أفريقيا بالعدل الدولية إنذار لحكومة الاحتلال

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية وظهورا فى السياسة الخارجية المصرية، على مدى عقود، منوها بأن مصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي وثقلها تقف جنبا الى جنب بجوار الشعب الفلسطيني لنصرته والحصول على حقوقه.

وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، انذار من مصر لحكومة الاحتلال بأن القادم سيكون أسوأ، وأن مصر بدأت تغير تفكيرها ومواقفها لعدم احترام اسرائيل لتعهداتها ومواصلة اعتداءاتها السافرة على الشعب الفلسطيني.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انضمام مصر لتلك الدعوى بجانب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية،  رسالة غاضبة للغاية من القاهرة تجاه أعمال إسرائيل وجرائمها.

وتابع النائب، أن تلك الخطوة تمثل ضغط قوي على الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

واختتم المهندس يسري المغازي، قائلا: إن مصر حريصة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه وهذا الموقف الأخير، يؤكد دعمها التام للقضية وتحركاتها الجادة والمتلاحقة على مدى 7 أشهر.

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