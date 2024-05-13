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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارضة اجتياح رفح.. الخارجية الأمريكية تعلق على مكالمة بلينكن وشكري

شكري وبلينكن
شكري وبلينكن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري مكالمة هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال ميلر عبر حسابه على منصة إكس، إن بلينكن تحدث مع شكري حول توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من خلال إعادة فتح معبر رفح الحدودي وزيادة استخدام معبر كرم أبو سالم. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد خلال المكالمة الهاتفية معارضة الولايات المتحدة لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري ونظيره الأمريكي تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

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