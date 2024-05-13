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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: بايدن في مأزق بسبب إسرائيل

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأسبق، محمد كامل عمرو، إن تصرفات إسرائيل كانت تنذر بالوصول لهذه المرحلة لعدم وجود عقلانية في الأمر ، موضحا أن نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف يقوموا بعمليات انتقام بلا حدود في حق الفلسطينيين .

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وأشار كامل خلال لقاءه ببرنامج قي المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي ، إلى أنه في حوالي ما يقرب من ٥ شهور وقع ما يقرب من ٣٥ الف شهيد ، وهذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن هناك مزيج من التخبط والتعصب والمصلحة الشخصية في قي اسرائيل ، مشيرا إلى نتنياهو له مصلحة شخصية في استمرار الصراع وعدم انتهاءه لابعد مدى ممكن لانه سيحاسب على ما حدث في حرب ٧ اكتوبر 

ولفت إلى المشهد السياسي الأمريكي تحكمه اعتبارات داخلية بحته، منوها أن بايدن في مأزق في ظل وجود انشقاقات داخل الحزب الديمقراطى بسبب مطالبهم في أخذ موقف أكثر تقدما ضد إسرائيل، إضافة إلى رغبته لإرضاء اليمينين بدعم إسرائيل لكسب ثقتهم في الانتخابات.

واختتم وزير الخارجية الأسبق أن ترامب شخص انتهازي متطرفة وليس لديه اي مبادئ.

الخارجية بايدن نتنياهو إسرائيل اخبار التوك شو

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