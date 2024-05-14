شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

قالت سالي شقيقة سيدة التجمع التي حاول سائق أوبر التعدي عليها، إن شقيقتها كانت ذاهبة لحضور حفل زفاف في زايد، وقرروا طلب سيارة أوبر.

وأوضحت سالي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ،أنها اختارت أفضل سائق متاح على الابلكشن وقتها .

واضافت : "السائق كلمني وقالي هتحاسبي فيزا ولا كاش، قولتله فيزاقالي اتصلي على الرقم ده، ولما اتصلنا واحدة ردت عليها فقولنا اتصلنا غلط".

واصلت : "بعد 5دقائق لقيت أختي بتكلمني وبتقولي إلغي الرحلة، وبعدها فوجئت أن الرحلة اتلغت واتخضيت لأن الرحلة المفروض تتلغي من عندي .