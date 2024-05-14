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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

السيارة محل واقعة
السيارة محل واقعة فتاة أوبر سالي عوض

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة فتاة أوبر الجديدة نبيلة عوض، والتي تعرضت لمحاولة خطف على يد سائق أوبر بمنطقة القاهرة الجديدة وإصابة في يدها أثناء مقاومة السائق.

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التفاصيل الكاملة لمحاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على الطب الشرعي لسحب عينة من دمائه لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحريز الأداة المستخدمة في الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية لـ فتاة أوبر، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمكان ركوب فتاة أوبر الرحلة مع السائق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض في القاهرة الجديدة، حيث طلبت الفتاة رحلة من خلال التطبيق الذكي للنقل والتوصيل وفي هذه الاثناء وصلت سيارة المتهم أمام منزلها في التجمع وتحركت باتجاه الشيخ زايد إلا أن السائق قام بتغيير طريقه إلى منطقة نائية في التجمع الثالث.

وشرحت تحريات أجهزة المباحث، أن السائق طلب من فتاة أوبر نبيلة عوض إغلاق الرحلة من التطبيق وتحويل المبلغ له عبر المحفظة الشخصية، إلا أن الفتاة أخبرتها بأنها لم تطلب الرحلة من هاتفها وطلب منها الاتصال بطالب الرحلة لإغلاق الرحلة، وحينما اتصلت بشقيقتها رفضت الأخيرة إغلاق الرحلة وأخبرتها بأن ذلك يعد خطرا كبيرا فقام السائق بإغلاق الرحلة من هاتفه.

وقالت التحريات الأمنية إن السائق توقف على الطريق فجأة في منطقة خالية من المارة وطلب من فتاة أوبر نبيلة عوض الخروج من السيارة لشرب المياه ووافقت، فقام بفتح شنطة السيارة ثم قام بفتح الباب الخلفي وهددها مستخدما آلة حادة إلا أنها أمسكت بها مما نتج عنه إصابتها في يدها الإصابة الموصوفة وظلت تقاومه حتى تمكنت من الفرار منه وتركها وفر هاربا.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائقا حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى، حيث كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدى سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" ، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار .

تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم ، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فتاة أوبر القاهرة الجديدة تطبيقات النقل الذكي منطقة القاهرة الجديدة نبيلة عوض

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قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

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