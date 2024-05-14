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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مثيرة في اقتحام محام لـ صيدلية في الجيزة

متهم
متهم

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة قيام محام باقتحام صيدلية وسرقة الصيدلي ومساعده تحت تهديد السلاح في أكتوبر، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بعرض المتهم على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط محام متهم باقتحام صيدلية، وقام بسرقة الصيدلي ومساعده تحت تهديد سلاح ناري، وذلك بعد بلاغا من مالك الصيدلية للأجهزة الأمنية.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، مفاده اقتحام مسلّح لصيدلية واحتجاز طبيب صيدلي ومساعده بداخلها وسرقة متعلقاتهم الشخصية من كارنيهات وأموال وأجهزة هواتف محمولة.

على الفور انتقل رجال الشرطة بقسم شرطة أكتوبر ثالث، إلى مكان الواقعة، وتبيّن قيام محام يُدعى "أحمد.أ (53 عامًا)، باقتحام الصيدلية وبحوزته سلاحه المرخص، وقام بسرقة المجني عليهم ولاذا بالفرار، ونجحت قوة أمنية في ضبطه وبحوزته السلاح الناري و122 طلقة متنوعة.

وتبيّن أنه يعاني اضطرابات نفسية، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجيزة قسم شرطة أكتوبر مديرية امن الجيزة هواتف محمولة طبيب صيدلي اضطرابات نفسية محام

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